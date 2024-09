Fratelli di Crozza torna stasera su Nove e in streaming su discovery+: le maschere della nuova stagione

Torna il programma di satira più amato della televisione, anche in questa nuova stagione Maurizio Crozza metterà in luce i difetti della società italiana grazie ai suoi numerosi personaggi.

Maurizio Crozza, l'artista più camaleontico della televisione italiana, è pronto a deliziare il pubblico con la sua inconfondibile satira. A partire da stasera, venerdì 27 settembre, il suo celebre one man show Fratelli di Crozza tornerà in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. Questo programma, che nell'ultima stagione ha costantemente dominato il venerdì sera con ottimi ascolti, promette di riaccendere i riflettori su un mix di umorismo e critica sociale.

Le nuove maschere del programma

Nei giorni scorsi, Maurizio Crozza, attraverso i suoi canali social e quelli del programma ha anticipato alcuni dei nuovi personaggi che saliranno sul palco, suscitando immediatamente l'interesse del pubblico, i video sono subito diventati virali sui social. Tra le maschere più attese ci sono gli esilaranti Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, protagonisti di un inaspettato dissing.

Ma i 'fratelli di Crozza' crescono, in questa nuova stagione non mancherà il Neoministro della Cultura Alessandro Giuli, mentre il Ministro Antonio Tajani affronterà le sfide del nuovo corso di Forza Italia. Inoltre, il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà presente con il suo commento accorato e suggestivo sul processo Open Arms.

Maurizio Crozza durante una puntata

Con un cast di personaggi così vari e intriganti, non resta che attendere con curiosità e entusiasmo per scoprire quali altre maschere il comico riserverà per il suo pubblico domani sera. Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.