Fratelli di Crozza, stasera 23 febbraio su Nove: anticipazioni dello show con Maurizio Crozza

Torna stasera 23 febbraio 2024 su NOVE, in prima serata, Fratelli di Crozza il one-man show con Maurizio Crozza che ci riproporrà le sue irresistibili imitazioni. Quali personaggi vecchi e nuovi del comico genovese vedremo, e quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato, lo scopriremo stasera quando salirà sul palco dell'acclamatissimo programma, disponibile anche su Discovery+.

Fratelli di Crozza

L'atteso momento è finalmente giunto per gli amanti della satira televisiva italiana. Maurizio Crozza, il genio camaleontico delle performance comiche, sta per far ritorno con il suo acclamato show Fratelli di Crozza, con l'irriverenza e la brillantezza che contraddistinguono il lavoro dello straordinario artista.

In una televisione spesso assediata da banalità e conformismo, Crozza si staglia come un faro di originalità e spregiudicatezza. La sua abilità nel creare personaggi straordinariamente convincenti, imbevuti di sarcasmo e ironia, è il marchio di fabbrica di uno degli spettacoli più attesi del piccolo schermo.

Nell'ultima stagione, Fratelli di Crozza ha catturato l'attenzione di oltre 1,4 milioni di telespettatori, conquistando un significativo 7% di share e confermandosi come uno dei programmi più seguiti del venerdì sera. L'abilità di Crozza nel ritrarre la realtà politica e sociale con un mix esplosivo di comicità e satira ha reso il suo show un appuntamento imprescindibile per chiunque ami l'intelligenza umoristica e la critica dissacrante.

I nuovi personaggi

Le anticipazioni delle nuove maschere che saliranno sul palco hanno già suscitato grande attesa e curiosità. Dai surreali ritratti di Jannik Sinner, focalizzato sulla conquista dei prossimi traguardi, all'irresistibile parodia di Mara Venier, alle prese con un "nuovo" comunicato dell'Ad Rai, fino alle divertenti imitazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dei suoi "problemini di memoria", il repertorio di Crozza sembra non conoscere limiti.

Dove vedere Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.