I fratelli Coen: ecco qual è il peggior film che hanno girato, secondo loro

La carriera cinematografica dei fratelli Joel e Ethan Coen è costellata di successi, ma come tutti i filmmaker, anche loro hanno delle opinioni ben precise sulle loro opere. Ecco qual è il peggior film che hanno girato, secondo loro.

Con 39 nomination agli Oscar e 6 vittorie, pensereste che i Coen non pensino troppo a quello che fu il loro film di debutto, Blood Simple, del 1984. Eppure, è proprio la pellicola designata dai due come "peggiore" tra quelle che vanno a comporre il loro curriculum.

Come riporta Slash Film, nel libro pubblicato nei primi anni 2000, "My First Movie: Twenty Celebrated Directors Talk About Their First Film," a cura di Stephen Lowestein, Joel Coen ha infatti affermato che Blood Simple era "un film piuttosto rozzo, non c'è altro modo di dirlo".

"D'altro canto però, è tutto confuso con la sua effettiva realizzazione, tutto ciò che ha costituito quell'esperienza di iniziare e completare il film, che complessivamente è stata positiva. In questo modo non c'è un vero e proprio distaccamento" continua poi, per poi decretare "Quindi non saprei. È un film per cui provo un certo affetto, ma credo sia davvero pessimo".

E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo con le affermazioni del regista? Qual è secondo voi il film meno riuscito dei fratelli Coen?