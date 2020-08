Frantic, stasera su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford

Frantic va in onda stasera su Rete 4 alle 21:27, il film è un thriller ad alta tensione e fra tutti quelli di Roman Polanski è quello più accostabile al magistero di Alfred Hitchcock.

Il dottor Richard Walker e sua moglie Sondra sono a Parigi per una conferenza, ma decidono di trascorrere nella Ville Lumière i giorni in cui si fidanzarono. Mentre sono in albergo, e lui sta facendo la doccia, Sondra ed una delle valigie scompaiono nel nulla. Richard aveva fatto notare a sua moglie che in aeroporto aveva ritirato una valigia non sua e decide di contattare il direttore dell'albergo, la polizia e l'ambasciata, ma viene trattato con sarcasmo da tutti.

Il film è diretto da Roman Polanski e vede nel cast Harrison Ford nei panni di Richard Walker. Al suo fianco troviamo Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, Robert Barr, Djiby Soumare, Jacques Ciron, Dominique Pinon e Yorgo Voyagis. La sceneggiatura è di Roman Polański e Gérard Brach.

Nel film, Roman Polanski oltre a interpretare il tassista che dà i fiammiferi a Richard Walker, doppia l'uomo in giacca di tweed che interroga Michelle a casa sua.