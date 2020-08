Frantic: quel dettaglio sul passaporto, un errore o uno scherzo di Polanski?

Durante una scena di Frantic appare sullo schermo un dettaglio relativo alla foto segnaletica del passaporto di Sondra Walker: nella sua fotografia l'attrice ha un enorme sorriso da orecchio a orecchio; questo è piuttosto insolito visto che solitamente i passaporti non utilizzavano foto di persone sorridenti.

Frantic: Harrison Ford ed Emmanuelle Seigner

Nel 1991, ben tre anni dopo l'uscita di questo film, il governo degli Stati Uniti ha permesso alle persone di sorridere nelle fotografie utilizzate per i passaporti, ma i soggetti non potevano mostrare i denti. Forse Polanski lo ha fatto per scherzo o per vedere se qualcuno avrebbe notato questo peculiare dettaglio.

Il film ha ricevuto commenti molto positivi da parte di Gene Siskel e Roger Ebert durante una puntata del loro programma televisivo Siskel & Ebert e The Movies. Pat Collins di WWOR-TV lo ha definito "il miglior film di Polanski di sempre". Desson Howe, del Washington Post, ha definito il film "Polanski vintage", con la sua implacabile paranoia ed ironia.

La rivista cinematografica britannica Empire ha valutato Frantic con tre stelle su cinque, definendolo il film più soddisfacente di Polanski dai tempi di Chinatown, e uno dei migliori thriller tradizionali degli ultimi anni. Roger Ebert, nella sua recensione, ha dato al film tre stelle, dicendo: "guardare le sequenze iniziali di Frantic significa ammirare il talento di Polanski."