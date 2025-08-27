Frankenstein, Oscar Isaac: "Il mio personaggio si muove come Prince al Super Bowl"

Nuova avventura sul grande schermo per Oscar Isaac, protagonista in Frankenstein di Guillermo del Toro nel ruolo del dottor Victor Frankenstein, in una nuova versione del romanzo di Mary Shelley.

Isaac recita al fianco di Jacob Elordi in uno dei progetti più ambiziosi del regista messicano premio Oscar e ha dichiarato di essersi ispirato, per la camminata del suo personaggio, a Prince.

Victor Frankenstein come Prince

In un'intervista a Variety, Oscar Isaac ha dichiarato di essersi basato sul celebre cantante di Purple Rain, nonostante il regista gli abbia chiesto di somigliare più a Mick Jagger: "L'ho visto molto più come un artista che come uno scienziato [Victor]".

Oscar Isaac in un'immagine di Frankenstein

"Ho guardato un video di Prince" ha spiegato Isaac "mentre si recava al Super Bowl per provare. E fondamentalmente ho rubato la sua camminata quando sale sul palco con le mani dietro la schiena".

Jacob Elordi e la danza butoh per la Creatura

Co-star di Oscar Isaac nel film di Guillermo del Toro, Jacob Elordi ha raccontato di aver tratto ispirazione anche lui in qualche modo dalla musica, e in particolare da una danza giapponese chiamata butoh per i movimenti della Creatura.

Per quanto concerne la voce, Elordi si è invece ispirato ad un canto armonico mongolo. Un lavoro impegnativo anche in fase di costruzione estetica del personaggio: "Ci sono così tanti strati diversi nel costume. Quando nasce, indossa quasi nulla. Il suo petto è aperto e tiene la testa alta. Poi, quando inizia a provare dolore, come accade a noi durante l'adolescenza, comincia a curvare le spalle. E da adulto, si chiude completamente".

Nel cast di Frankenstein di Guillermo del Toro, oltre a Oscar Isaac e Jacob Elordi, sono presenti anche Mia Goth, Christian Convery, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Ralph Ineson.