Frankenstein Junior torna al cinema in 4K per il 50° anniversario solo il 29 e 30 ottobre

Uno spettacolare ritorno in sala per celebrare il 50° compleanno del capolavoro di Mel Brooks Frankenstein Junior.

Frankenstein Junior celebra il 50° anniversario col ritorno al cinema, solo per due giorni, il 29 e 30 ottobre. Il capolavoro di Mel Brooks del 1974 sarà disponibile per la prima volta in 4K per un'esperienza immersiva.

Le sale cinematografiche che ospiteranno l'evento invitano i fan ad anticipare i travestimenti di Halloween e partecipare alla più incredibile festa di compleanno del Dottor Frankenstein mai organizzata, vestendo i panni suoi (come fece l'indimenticabile Gene Wilder), quelli dell'aiutante Igor (interpretato da Marty Feldman), ma anche quelli della tremenda Frau Blücher (Cloris Leachman) o della candida Inga (Teri Garr). Senza contare che i più audaci potranno senz'altro impersonare La Creatura (come fece Peter Boyle).

Mel Brooks con Marty Feldman sul set di Frankenstein jr.

Tutte le follie di un cult

Scoprite i segreti di Frankenstein Junior leggendo il nostro approfondimento sul film cult che segue le mosse del nipote del famoso scienziato Victor Frankenstein, il giovane neurologo Frederick Frankenstein, che eredita il castello di famiglia in Transilvania. Lì, scopre i quaderni del nonno e decide di seguire le sue orme, creando un mostro animato con conseguenze esilaranti.