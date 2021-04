Frank Matano svelò il suo segreto per diventare famosi su Youtube

Frank Matano, la star di Lol - chi ride è fuori, nel 2018 concesse un'intervista ad Esquire in cui, assieme all'amico e collega Matteo Martinez, parlò di quello che in seguito definì "il segreto per diventare famosi su Youtube" e della componente essenziale per creare video virali.

Durante l'intervista il giornalista chiese ai due amici: "Oltre al film ora nelle sale, avete creato delle serie video che sul web hanno raggiunto i 100 milioni di visualizzazioni. In tanti ci provano e in pochi riescono. Ma come fate?" Al che Frank rispose: "Oggi c'è troppa gente che lo fa. Prima era più semplice."

"Va tutto molto più veloce rispetto al passato. Bisogna, comunque, sempre concentrarsi su ciò che ti fa ridere, prima di pensare alle visualizzazioni, è essenziale." Concluse Matano. Martinez, invece, pur essendo d'accordo con Frank, decise di regalare ai fan anche un consiglio più concreto: "Un consiglio pratico, invece, è la costanza. Purtroppo con più offerta ci vuole più tempo e bisogna farne tanti per generare visite, per dare tempo che si diffondano. Un video a settimana potrebbe essere una cadenza giusta."

"Sul web è molto complicato oggi perché ci sono un milione di ragazzi con lo stesso obiettivo. Anch'io consiglierei di divertirsi e non solo puntare a diventare famosi. Bisogna fare cose belle e divertirsi." Concluse Martinez ottenendo uno sguardo colmo di ammirazione dall'amico Frank Matano.