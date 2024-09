Frank Grillo ammette: "Ho rischiato di essere licenziato dalla Marvel oltre 30 volte!"

Frank Grillo ha interpretato nel Marvel Cinematic Universe il malvagio Brock Rumlow, ovvero Crossbones, e ha ora rivelato di aver rischiato più volte di essere licenziato.

L'attore, intervistato da ComicBook, ha infatti spiegato che ha molti problemi nel non rivelare spoiler, situazione che lo ha messo spesso in difficoltà.

I problemi con gli spoiler

Durante la promozione del film Long Gone Heroes, Frank Grillo ha preferito non parlare del suo coinvolgimento in Creature Commandos, la serie animata targata DC Universe.

La star del cinema ha infatti spiegato: "Sfortunatamente non c'è niente che possa dire che non mi metta nei guai. Devo fare un passo indietro e dire 'Mi appello al quinto emendamento'. Sono così terribile in queste cose. La Marvel mi ha quasi licenziato 36 fottute volte perché non so farlo. Non voglio mai mentire. E rivelo qualcosa troppe volte. Ma sono stato avvertito".

Il futuro tra le fila della DC

Grillo sembra sarà una presenza piuttosto importante nei nuovi tasselli del DC Universe sotto la guida di James Gunn e Peter Safran. L'attore darà voce a Rick Flag Sr. in Creature Commandos e riprenderà poi il ruolo, questa volta in versione live-action, in occasione della seconda stagione di Peacemaker e nel film Superman, reboot delle avventure del supereroe che è stato scritto e diretto da James Gunn.

Al centro della trama della serie animata c'è un team segreto di mostri che vengono coinvolti in missioni considerate troppo pericolose per gli esseri umani. Quando tutto il resto fallisce... Loro sono l'ultima, e peggiore, opzione. Amanda Waller, infatti, a seguito di un divieto del Congresso, non può usare esseri umani.

Tra i doppiatori ci sono anche Steve Agee nella parte di Economos, Maria Bakalova nei panni della Principessa Ilana, Anya Chalotra che sarà Circe, Zoe Chao nei panni di Nina Mazursky, Sean Gunn che dà voce a GI Robot & Weasel, David Harbour che è Frankenstein, Alan Tudyk nei panni del Dottor Phosphorus, Indira Varma che è La Sposa, e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.