François Ozon condivide la prima foto del suo nuovo film "My Crime"

Il regista François Ozon ha condiviso la prima foto ufficiale del suo nuovo film My Crime, svelando inoltre la presenza nel cast di Nadia Tereszkiewicz e di Rebecca Marder.

Il filmmaker ha aggiornato i fan svelando poi che in Francia la distribuzione del lungometraggio è prevista per il 3 marzo 2023.

Il film My Crime potrebbe quindi essere presentato in anteprima alla 73esima edizione del Festival di Berlino, in programma dal 16 al 26 febbraio 2023.

Tra gli interpreti ci sono anche Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussollier.

Al centro della trama dovrebe esserci un'attrice in difficoltà economiche che viene accusata di omicidio da un famoso produttore, venendo però assolta per la convinzione che si sia trattata di legittima difesa. La giovane diventa così famosa, ma nuovi indizi potrebbero modificare totalmente la situazione.

François Ozon ha presentato alla Berlinale alcune delle sue opere come Peter von Kant, Water on Burning Rocks, 8 donne e un mistero, Angel, Ricky e By The Grace of God.