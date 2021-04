Franco Trentalance sul catcalling e molestie: "Ricevo foto di uomini nudi su Instagram"

L'ex divo a luci rosse Franco Trentalance ha "acceso" l'irriverente trasmissione La Zanzara, condotta su Radio24 dai giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo con i suoi commenti sul catcalling e molestie, spiegando che gli capita di ricevere foto di nudi maschili su Instagram.

Franco Trentalance in piscina

In una testosteronica intervista durante il programma radiofonico, l'ex divo dell'intrattenimento per adulti e volto noto della TV Franco Trentalance si è sbottonato e ha risposto a domande e curiosità, in particolare su catcalling e molestie: "questo uso e abuso dei termini inglesi è veramente stucchevole. Catcalling è quasi peggio di caregiver" ha dichiarato ai due conduttori, aggiungendo: "Dipende sempre da che complimento è. E da chi arriva, in che contesto. Chi fa un certo tipo di complimenti, così per strada, è un po' uno sfigato." Franco Trentalance ha anche sottolineato, che: "comunque non si può legiferare su tutto. Non si può catalogare tutto, né avere una norma per inquadrare ogni comportamento. Se no, un domani, si arriva a querelare il cameriere perché non si è rivolto con il tono che si sarebbe desiderato".

Nel dialogo coi due intervistatori, l'ex protagonista dei lungometraggi per adulti ha illustrato le molestie digitali che riceve quotidianamente sui social: "Mi mandano foto dei lati A e B, di uomini nudi: Ciao Franco, ti piace questo? Che ne pensi di quest'altro?" E alla domanda di Giuseppe Cruciani se la sua reazione è denunciare o soprassedere, Franco Trentalance, ha risposto: "Non li denuncio. No, no, per carità. Rispondo: grazie del pensiero, ma non è il mio menu. Però anche una foto esplicita e non richiesta, magari su Instagram, magari che apro al mattino appena svegliato, equivale al catcalling che si diceva prima".

il pornostar Franco Trentalance

L'ex attore, classe 1967, oggi è personal coach, autore e scrittore, sta anche ultimando le riprese di un documentario biografico e ai microfoni de La Zanzara ha illustrato il rifiuto ricevuto dalle autorità in provincia di Bologna: "al Parco dei Gessi, a Marzabotto. Dovevamo fare delle riprese esterne, dove ero con bastone in mano e vestito da trekking, mentre faccio appunto del trekking. L'ente che ha in gestione il Parco ci ha negato l'autorizzazione a girare il documentario." E a conclusione della conversazione a triangolo maschile, Franco Trentalance ha risposto anche all'esistenziale domanda, già titolo di un famoso film con Mel Gibson ed Helen Hunt del 2000: cosa vogliono le donne? "Le donne adorano essere complimentate, a prescindere", ha affermato, senza titubare, Franco Trentalance.