Francis Ford Coppola si unisce a Letterboxd, ecco i suoi 20 film preferiti

Dopo Michael Mann e Martin Scorsese, è il turno di Francis Ford Coppola di unirsi a Letterboxd ed elencare alcuni dei suoi film preferiti.

Sebbene la lista del regista sia piena di vecchi classici, Coppola elenca film degli anni '80 di Scorsese (After Hours e Re per una notte) e di Spielberg (Empire of the Sun). La sua selezione più recente è Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson, uscito nel 2002.

La selezione del regista

Coppola ha pubblicato la sua lista con una piccola introduzione: "Ecco una lista di film che mi piacciono e che raccomando a tutti gli appassionati di cinema o agli aspiranti registi. Questa lista NON è completa perché ce ne sono così tanti - l'elenco è estenuante e continua. Sono grato a Letterboxd per avermi fornito una piattaforma che mi permette di condividere questi film significativi e di mostrare apprezzamento per le immagini che mi hanno ispirato".

Coppola, come Scorsese e Mann, non aggiornerà presto il suo account su Letterboxd. Probabilmente si è iscritto per promuovere il suo prossimo film, Megalopolis, che uscirà nelle sale il 26 settembre. Nel corso della prossima settimana, Letterboxd pubblicherà anche un'intervista realizzata con Coppola.

Di seguito potete vedere la lista dei 20 film selezionati da Coppola: