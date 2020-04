Francis Ford Coppola: un messaggio di speranza per l'Italia con la voce del regista

Francis Ford Coppola ha prestato la propria voce a un messaggio di speranza rivolto alla sua adorata Italia che è stato diffuso online in occasione del suo compleanno, il 7 aprile, e della Giornata mondiale della salute.

Il filmato è intitolato Letter of Hope ed è stato pubblicato sui canali social della Fiat.

La madre del regista, Italia, e suo padre sono nati a Napoli, e il suo legame con la nostra nazione è da sempre molto forte. Il video che accompagna la lettera piena di affetto scritta da Francis Ford Coppola mostra molti luoghi e paesaggi splendidi della nostra penisola.

Nel video il regista dichiara: "Ciao Italia, è un periodo davvero difficile, vero? Lo sappiamo, le cose sono difficili. Ma ci siamo trovati in periodi più duri in precedenza. Sapete cosa? C'è sempre stato qualcosa che ci ha fatto restare a galla. Il nostro impegno e la nostra determinazione per affrontare ciò che non si conosce. E il nostro spirito speranzoso che non sarà mai spezzato diventa il nostro più grande alleato. Oggi più che mai. Da Little Italy, alla grande Italia. Siamo con te. Con Amore".