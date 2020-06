Francis Ford Coppola fa chiarezza su Winona Ryder e gli insulti sul set di Dracula

Dopo che Winona Ryder ha tirato in ballo Francis Ford Coppola, regista di Dracula di Bram Stoker, per i probabili abusi subiti sul set del 1992, il regista ha prontamente ribattuto, negando tutto quello che l'attrice ha affermato in questi giorni su di lui e sui suoi colleghi.

Dalle parole dell'attrice, sembra che sul set Francis Ford Coppola abbia incitato gli attori del film, tra cui Keanu Reeves, a insultarla per rendere la sua interpretazione più veritiera. Il regista, però, ha replicato durante una recente intervista a Entertaiment Weekly: "Nonostante io ritenga Winona Ryder una bravissima attrice, l'incidente che lei ha descritto non è avvenuto in quel modo. Urlare contro le persone e abusare di loro in qualche modo non sono comportamenti che mi appartengono, né come uomo né come regista. In quel momento, che ricordo chiaramente, ho detto a Gary Oldman di sussurrare parole improvvisate a lei e agli altri personaggi, rendendolo più orribile e malvagio possibile. Non so cosa abbia detto, ma l'improvvisazione è una pratica cinematografica comune."

Winona Ryder in una scena di Dracula di Bram Stoker

Dopo questa dichiarazione, Winona Ryder ha confermato la versione del regista, come ha dichiarato uno dei suoi portavoce, ma in modo un po' controverso: "Winona e Francis sono d'accordo e il suo ricordo è corretto. Ha chiesto agli attori di dire cose orribili a Winona, come tecnica per aiutarla a piangere per la scena. Anche se quella tecnica non ha funzionato per lei, lei lo ama e lo rispetta e considera un grande privilegio aver lavorato con lui"

Insomma, Winona Ryder è d'accordo con il regista ma comunque lei ricorda una versione diversa, più cruda dell'accaduto. Quale delle due versioni sarà quella reale?

Dracula di Bram Stoker è un film del 1992, con protagonista Gary Oldman nei panni di Dracula, co-scritto e diretto da Francis Ford Coppola basato sul romanzo epistolare scritto dall'irlandese Bram Stoker nel 1897.