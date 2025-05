Francesco Totti ospite a Sognando Ballando con le stelle stasera su Rai 1... ma solo dopo Jannik Sinner

Stasera, venerdì 16 maggio, torna Sognando... Ballando con le Stelle con una nuova puntata, la seconda, in onda in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. L'orario di inizio, originariamente previsto per le 21:45 circa, potrebbe subire uno slittamento. Rai 1, infatti, trasmetterà a partire dalle 19:00 il match Sinner-Paul, semifinale degli Internazionali di Roma 2025 Il talent condotto da Milly Carlucci andrà in onda solo al termine dell'attesissimo incontro.

Il nuovo format di Milly Carlucci

Sognando... Ballando con le Stelle non è solo una gara, ma una vera e propria festa dello spettacolo, del talento e delle emozioni. Ogni puntata si arricchisce della presenza di ospiti d'eccezione, pronti a mettersi in gioco e a regalare momenti unici al pubblico da casa.

Ospiti della secnda puntata

In questa seconda serata, l'ospite speciale sarà Francesco Totti, l'indimenticabile capitano della Roma. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione, con una frase che ha subito infiammato i fan: "Una leggenda in pista". Secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere l'ex numero 10 giallorosso grazie a un cachet di tutto rispetto.

Natalia Titova

Accanto a lui, torneranno sul palco anche alcuni dei volti più amati delle passate edizioni, vere icone del programma. Tra questi, l'ex giudice di Amici Emanuele Filiberto, la maestra di ballo Natalia Titova e il campione olimpico Massimiliano Rosolino, pronti a far rivivere al pubblico le emozioni dei loro storici momenti a Ballando con le Stelle. I tre saranno coinvolti in coreografie spettacolari e performance ad alta intensità emotiva, tra nostalgia e grande show.

Coppie in gara e giuria

Le coppie che si esibiranno nel corso della puntata sono: Chiquito con Anastasia Kuzmina; Aly-Z con Moreno Porcu; Yuri con Alessandra Tripoli; Eleonora con Luca Favilla; Vanessa con Carlo Aloia; Mario con Veera Kinnunen; Hugo con Giada Lini; Janiya con Pasquale La Rocca; Valentina con Nikita Perotti.

A giudicare i concorrenti di Sognando... Ballando con le Stelle sarà, come sempre, la storica giuria del talent show composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Accanto a loro, il giudizio popolare espresso attraverso i social avrà un ruolo fondamentale nel determinare le sorti dei partecipanti.

Ma a rendere la sfida ancora più coinvolgente ci penseranno i tribuni del popolo: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, affiancati dalla new entry Matteo Addino. A bordo pista, immancabile anche la presenza di Alberto Matano, pronto a commentare emozioni e colpi di scena. Sarà proprio questo mix di giudizi a decidere chi entrerà ufficialmente a far parte della squadra di Ballando con le Stelle nella prossima stagione.