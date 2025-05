Affari Tuoi stasera non va in onda: Jannik Sinner prende il posto di Stefano De Martino su Rai 1

Le due semifinali degli Internazionali di tennis di Roma, in onda oggi su Rai 1, modificano tutto il palinsesto: Jannik Sinner prende il posto di Stefano De Martino, che tornerà in TV solo tra qualche giorno.

Un venerdì 16 maggio all'insegna del tennis su Rai 1, dove andranno in onda entrambe le semifinali maschili degli Internazionali di Roma, trasmesse in diretta e in esclusiva free. Dopo 68 anni, infatti, il Foro Italico torna ad applaudire due italiani in semifinale, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Due grandi eventi sportivi di grande interesse che saranno trasmessi anche su Sky Sport ma che il servizio pubblico non poteva certo lasciarsi scappare. Anche a costo di modificare in corsa il proprio palinsesto: se la prima semifinale farà terminare prima La volta buona di Caterina Balivo e cominciare più tardi La vita in diretta, la seconda cancellerà dalla programmazione Affari Tuoi.

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz alle 15:30

Nel primo pomeriggio spazio alla prima semifinale, quella che si giocherà tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz alle 15:30.

Sarà il sesto confonto diretto tra i due, con lo spagnolo in vantaggio 4-1, e la rivincita di un mese fa, quando Musetti cedette in tre set nella finale del Masters 1000 di Montecarlo.

La vita in diretta, che da palinsesto dovrebbe oggi iniziare alle 17:40 e non alle 17:00 come al solito, potrebbe subire ulteriori ritardi legati all'andamento dell'incontro.

Jannik Sinner contro Tommy Paul alle 20:30

Stasera tornerà in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Tommy Paul. Il numero uno del mondo, che nei quarti di finale ha impressionato battendo il norvegese Casper Ruud in poco più di un'ora di gioco, è in vantaggio 3-1 nei precedenti, ma quello di stasera sarà il primo match tra i due sulla terra rossa.

L'incontro tra Sinner e il tennista americano farà saltare l'appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi, che tornerà su Rai 1 direttamente domenica 18 maggio. Domani sera, infatti, la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con inizio previsto alle ore 20:35.

Stasera andrà invece regolarmente in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle, che avrà come ospite un altro grande ex campione sportivo: Francesco Totti. La data di inzio però, al momento fissata per le 21:40, potrebbe variare.

I due incontro, Musetti-Alcaraz e Sinner-Paul, saranno commentati da Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli, Adriano Panatta e Rita Grande in studio.