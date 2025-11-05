Francesco Gabbani superdotato? Com'è nata l'imbarazzante leggenda sulle dimensioni del suo pene

Ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, il cantautore ha scherzato su una voce ormai virale: la sua risposta spiazza conduttore e pubblico in ascolto.

La leggenda su un Francesco Gabbani "superdotato" è tornata a fare rumore dopo l'ospitata del cantautore a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Il padrone di casa non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per dare una risposta una volta per tutte a un quesito che, chissà come, circola in rete già da un po'.

Sollecitato con tono giocoso, il cantautore ha scelto l'arma dell'ironia per spiegare da dove sarebbe partita la diceria, senza confermare né smentire. Ed è qui che la curiosità arriva alle stelle: com'è nata, davvero, questa storia?

Come nasce la leggenda su Francesco Gabbani superdotato: la risposta da Cattelan

Francesco Gabbani

Tutto comincia con qualche regia televisiva un po' maliziosa e alcuni outfit su misura, stando al racconto del diretto interessato. "Secondo me deriva tutto da delle immagini televisive dove questi completi sartoriali hanno creato un po' quella zona lì 'bombé', un po' oversize diciamo", ha detto Gabbani ad Alessandro Cattelan. "Però potrebbe anche essere, lascio il fascino del dubbio", ha subito aggiunto, per non spegnere del tutto la voce sulla sua "prestanza".

Un modo elegante, il suo, per ammiccare senza scadere nel pruriginoso, incorniciando la famosa "zona bombé" come possibile effetto ottico creato dai vestiti. Prima, sollecitato dal conduttore, aveva sorriso: "Eh lo so che le leggende girano, ma non sta a me dirlo".

Il botta e risposta con Cattelan a Supernova (e il mistero che resta)

L'innesco arriva dal padrone di casa, che durante il podcast Supernova stuzzica: "Ci chiedono: hai mai pensato di fare il porno? Perché si parla di una natura un po'...". Poi, dopo la risposta scherzosa di Gabbani, alza le mani: "Non diamo tutta la colpa alla sartorialità, potrebbe anche essere". In fondo ha ragione: perché deludere le aspettative di qualche fan dall'occhio lungo?

Il clima è leggero, l'allusione è dichiarata e la risposta del cantautore mixa autoironia e privacy, con un divertente rimando a Quagmire de I Griffin Il risultato? La leggenda su Francesco Gabbani superdotato continua a camminare da sola, alimentata da meme, screenshot e passaparola gossippari. Ed è proprio il non detto - più che la smentita o la conferma - a tenere alta l'attenzione.

Francesco Gabbani, quel che non si vede dell'eterno allegro ragazzo

Francesco Gabbani, Sanremo 2017

Nella stessa conversazione, Francesco Gabbani allarga il discorso oltre il mero pettegolezzo. "Io non sono sempre felice e sorridente, anzi, sono un essere molto inquieto fin da quando ero piccolo. Ho scelto di mostrarmi così", racconta, rivendicando il controllo dell'immagine pubblica.

Cita l'amatissima nonna Armanda e ripercorre la gavetta tra jazz, funky e blues, fino alla svolta di Sanremo Giovani 2016 e al ruolo di giudice a X Factor: tasselli che ricordano come la sua popolarità non nasca da un successo improvviso, che pur c'è stato, ma da un percorso musicale solido e duraturo. Il gossip, semmai, è una parentesi che intercetta la curiosità del pubblico e dice molto del nostro modo di guardare ai personaggi.