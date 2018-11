Franca Leosini torna con Storie Maledette: puntata speciale il 16 dicembre!

Sarà un bel regalo di Natale per i gli affezionati leosiners: Franca Leosini ha annunciato in radio, durante la trasmissione Un giorno da pecora che il 16 dicembre 2018 andrà in onda una nuova puntata speciale di Storie Maledette! Una puntata sulla quale Franca non ha voluto anticipare nulla per soprattutto per scaramanzia, sottolineando simpaticamente le sue origini partenopee.

Sempre nel corso della stessa intervista, Franca Leosini ha specificato che la nuova stagione di Storie Maledette inizierà più avanti perché ci vogliono mesi per preparare una puntata: "la mia è una trasmissione impegnativa, non è un programma con le bollicine." ha detto anche a proposito del fatto di essere seguita da un pubblico di giovani. Questo lascia intendere quindi che quella del 16 dicembre sarà davvero una puntata speciale, come ha dichiarato la stessa giornalista in attesa della nuova stagione dello storico programma della terza rete Rai che secondo i palinsesti doveva partire proprio alla fine di quest'anno. Quindi Storie Maledette slitta di qualche mese, e Leosini si prende il tempo per studiare "tutti gli atti processuali", ma al tempo stesso il pubblico troverà sotto l'albero una nuova intervista che sin da adesso ci incuriosisce molto.

L'intervista radiofonica è proseguita tra confessioni peccaminose - "di notte mangio mezza tavoletta di cioccolato al latte" - e il desiderio di occuparsi di un caso particolare, prima o poi, quello di "un magistrato della Cassazione che si era innamorato di una sua collega, a sua volte sposata ad una consigliere di Cassazione. Quando la donna decise di interrompere la loro relazione, lui chiese al marito della sua amante di accompagnarlo nella sua villa ad Anzio, dove lo uccise e lo seppellì"

Le ultime puntate di Storie Maledette, andate in onda a marzo, hanno fatto molto discutere, sia per i temi affrontati che per il linguaggio utilizzato da Leosini, secondo i detrattori poco consono ad una trasmissione su casi di cronaca. Le due puntate più discusse, in particolare, sono state quelle dedicate sul delitto di Avetrana, con le due interviste a Sabina e Cosima Misseri, accusate di aver ucciso la giovane Sarah Scazzi.

Nei giorni scorso Franca Leosini ha intervistato Paolo Virzì per Notti Magiche prestandosi ad un finto interrogatorio sul caso al centro del nuovo film del regista.