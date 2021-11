Franca Leosini da stasera su Rai3 con Che fine ha fatto Baby Jane?: Filippo Addamo nella prima puntata

Franca Leosini torna da stasera su Rai3, dalle 21:20, con Che fine ha fatto Baby Jane?, il nuovo programma che continua a muoversi sulle orme del celebre Storie maledette.

Protagonista della prima puntata, intitolata "Si chiamava Rosa, era mia madre" sarà infatti una vecchia conoscenza: Filippo Addamo. Franca Leosini l'ha incontrato per Storie Maledette per la prima volta 17 anni fa, nel penitenziario Bicocca di Catania. Era l'inverno del 2004. Filippo aveva appena 23 anni, e di anni - per sentenza passata in giudicato - dietro i cancelli della pena, doveva scontarne 17 per un gesto atroce, anni luce lontano dagli occhi innocenti di quel suo volto bambino. Aveva ucciso sua madre Rosa con un colpo di pistola alla nuca, all'alba di un giorno di marzo del 2000. Dal giugno 2019 Filippo, che ha scontato per intero la sua pena, è un uomo libero. Gli anni di reclusione lo hanno cambiato? Ha rimorsi, rimpianti, speranze? Che persona è oggi, Filippo Addamo?

La Leosini in TV torna, con due puntate, la seconda in onda l'11 novembre, per scoprire cosa ne è stato di coloro che, come Addamo, le avevano già affidato la propria storia disperata e crudele in TV. Li abbiano lasciati lì, dietro le sbarre, a scontare il prezzo della pena, ma dopo aver riacquistato la libertà, in che misura sono riusciti a riprendersi la vita, quella loro esistenza, spezzata insieme ad altre, dall'antica colpa? Il tempo è riuscito a mitigare il dolore e il rancore di chi a causa loro ha sofferto, oppure il passato continua a presentare loro il conto, rifiutando ogni riscatto alla colpa?

In uno studio nuovo, di grande impatto visivo, Franca Leosini ricostruisce, attraverso materiali di repertorio e docufiction, la vicenda umana e giudiziaria del protagonista della puntata, il cui volto viene svelato solo quando la conduttrice riporta lo spettatore nel presente. A questo punto compare il suo ospite com'è oggi, con tutto il peso degli anni di galera scontati. Si scopre qui "Che fine ha fatto Baby Jane?".

Le due puntate del programma, per la prima volta in assoluto, saranno disponibili anche su RaiPlay Radio con una serie podcast Rai Radio1 di otto puntate. Le prime quattro saranno disponibili a partire dal 5 novembre e le successive quattro saranno distribuite online su RaiPlay Radio/Radio 1, dal 12 novembre.