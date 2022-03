Fran Drescher: "Uscire con qualcuno che ha meno successo di te è divertente, ma solo per un po'"

Fran Drescher sa cosa vuole in un partner: l'attrice de La Tata, una recente intervista diffusa dalla rivista People, ha parlato di quanto è difficile uscire con qualcuno che ha meno successo di te, e di quanto possono essere orrendi gli appuntamenti, sia di persona che online.

Durante la conversazione, la Drescher, 64 anni, si è aperta a proposito delle sue più recenti esperienze di appuntamenti e di alcuni degli ostacoli che ha dovuto affrontare. Sulle app di appuntamenti, in particolare, Fran ha affermato che è difficile trovare qualcuno che non esageri una certa parte della propria vita.

"Ho provato un'app una volta e ho scoperto che nessuno dei ragazzi sembrava essere onesto su come si presentavano, gli appuntamenti sono orrendi quando le persone mentono", ha spiegato la star all'outlet. "Alcuni non hanno affatto il successo che dicono di avere. E anche se sono stata con ragazzi meno ricchi di me, ho imparato a mie spese che è divertente per un po', ma poi alla fine iniziano a risentirsi, si arrabbiano quando paghi per loro e quando si rendono conto che hai molti più soldi rispetto a loro."

"Tutte queste cose, queste differenze, queste mancanze non fanno altro che sgretolare l'ego maschile", ha concluso Fran Drescher. "Quindi non lo farò mai più perché è troppo doloroso per me. Non voglio sentirmi in colpa per il mio successo".