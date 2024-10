Fran Drescher sarà la madre di Timothée Chalamet nel film Marty Supreme

La star de La tata e attualmente presidente della SAG-AFTRA Fran Drescher si è unita al cast del film di Josh Safdie sul campione di ping pong Marty Supreme. Interpreterà la madre del personaggio di Timothée Chalamet.

Accanto a Chalamet e alla Drescher figurano già nel cast Gwyneth Paltrow (al suo primo ruolo sul grande schermo dopo Avengers: Endgame del 2019) e Tyler, the Creator (al suo debutto cinematografico). Ci sono anche Odessa A'zion e il mago Penn Jillette (di Penn & Teller), l'investitore e personaggio di Shark Tank Kevin O'Leary (alias Mr. Wonderful) e il regista Abel Ferrara.

Prodotto da A24, Marty Supreme segue Chalamet nei panni di un giovane professionista del ping pong. I dettagli sulla trama sono pochi, ma lo studio parla del film come di "un'opera di fantasia ambientata nel mondo della cultura del ping pong degli anni Cinquanta". Il film è attualmente in fase di riprese.

Timothee Chalamet sul set di Marty Supreme

Il ritorno della Tata

La Drescher è nota soprattutto per essere stata la protagonista della sitcom della CBS, andata in onda dal 1993 al 1999 e che le è valsa due nomination agli Emmy e due ai Golden Globe. Tra i suoi film ricordiamo L'amore è un trucco, UHF, This Is Spinal Tap e i film d'animazione della saga di Hotel Transylvania.

Fran Drescher: "Le storie LGBTQ sono a rischio per via dello sciopero e per la diffusione di odio e paura"

La Drescher è stata eletta presidente della SAG-AFTRA nel 2021 e, nel 2023, ha guidato il sindacato durante lo sciopero degli attori durato cinque mesi che ha sconvolto l'industria dell'intrattenimento e ha fatto guadagnare agli artisti un aumento del salario minimo, nuovi diritti residui per lo streaming e protezioni contro le insidie dell'intelligenza artificiale.

Marty Supreme è il primo ruolo cinematografico della Drescher dopo la fine dello sciopero, anche se è prevista la sua partecipazione al sequel del già citato 'Spinal Tap'.