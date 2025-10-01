Fran Drescher riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame e festeggia con le co-star della sitcom La tata

Fran Drescher ha ricevuto la stella numero 2.822 sulla Hollywood Walk of Fame nel corso di una cerimonia che si è tenuta martedì a Los Angeles davanti a numerosi fan.

I funzionari della Camera di Commercio di Hollywood hanno consegnato all'attrice l'onorificenza per le sue performance in This Is Spinal Tap, Ragtime e Jack oltre alla famosa sit-com La tata, nei panni di Francesca Cacace.

Il discorso di Fran Drescher per la stella sulla Walk of Fame

"Volevo entrare nel mondo dello spettacolo. Sognavo di diventare una star, e oggi, credo che questa stella sulla Hollywood Walk of Fame lo renda ufficiale" ha dichiarato Drescher "Sono stata benedetta da genitori amorevoli, amici e familiari molto solidali e devoti che sono diventati il vento sotto le mie ali. Le cose che sentite su Hollywood (sono) tutte vere. È la terra dei sogni ma rimanere con i piedi per terra e autentici è fondamentale"

Fran Drescher ha aggiunto: "Mantenere i vecchi amici con sé, vicino a sé, e non dimenticare mai da dove si viene è essenziale. Imparare ad amarsi indipendentemente dal rifiuto o dagli elogi, ricchi o poveri, giovani o vecchi, nulla di questo dovrebbe definire chi sei. Non nel mondo dello spettacolo, non in nessun altro lavoro. Ogni persona che incrocia il tuo cammino, tutto ciò che accade è un'opportunità nel tuo percorso di auto-affinamento. Siamo esseri molto imperfetti, che imparano e crescono lungo il cammino, attraverso tutte le cadute e gli errori commessi. Per fare le cose bene, dobbiamo fare della gentilezza e della compassione la nostra bussola".

Il tributo delle colleghe de La tata

Alla cerimonia erano presenti anche due co-star di Fran Drescher nella sit-com anni '90, Nicholle Tom (Maggie Sheffield) e Madeline Zima (Grace Sheffield), che hanno reso omaggio all'attrice.

"Sei la mia mentore e ti adoro" ha dichiarato Tom mentre Zima ha aggiunto: "È giusto che Fran riceva la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, perché, diciamocelo, ha camminato come una star per tutta la vita".