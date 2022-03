Salma Hayek e Fran Drescher "incastrate" in bagno: l'incidente con gli abiti ai SAG Awards (VIDEO)

Salma Hayek e Fran Drescher sono rimaste incastrate in bagno ai SAG Awards 2022: attraverso un video condiviso sul proprio profilo Instagram, la Hayek ha reso pubblico l'esilarante momento in cui il suo guanto è rimasto impigliato nei gioielli dell'abito della Drescher.

L'incidente, come se non bastasse, ha avuto luogo pochi secondi prima del grande momento di Salma: la star sarebbe dovuta salire sul palco pochi secondi dopo per presentare il premio per il miglior attore maschio in una miniserie o film per la TV.

Per qualche istante la Hayek e la Drescher hanno creduto di dover presentare il premio insieme, dicendo all'unisono: "Oh mio dio, siamo bloccate", mentre un'assistente tentava di districare il guanto dell'attrice di Dal tramonto all'alba. "Niente da fare, devi venire fuori e presentare il premio con me", ha scherzato Salma.

Di tutta questa storia, la cosa più divertente in assoluto è stata la didascalia scelta da Salma Hayek: "Il mio guanto si è incastrato con il vestito della grande Fran Drescher, sono rimasta bloccata in bagno poco prima di dover consegnare il premio a Michael Keaton, il quale era bloccato in bagno a sua volta."