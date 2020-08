Forrest Gump: stasera su Rete 4 il film con Tom Hanks

Va in onda stasera su Rete 4, alle 21:17, va in onda Forrest Gump, film Premio Oscar diretto nel 1994 da Robert Zemeckis, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986.

Tom Hanks è Forrest Gump, affetto da un leggero deficit mentale, racconta seduto in una panchina il suo passato e il suo amore per Jenny. Forrest ha affrontato vari momenti della storia americana, compresa la guerra in Vietnam, riuscendo a cavarsela in qualsiasi situazione.

Forrest Gump: un primo piano di Tom Hanks

Nel 1994 Forrest Gump è stato un incredibile successo di critica e pubblico: quasi 700 milioni di dollari al botteghino internazionale e una pioggia di premi, con ben 6 statuette dorate, nella notte degli Oscar del 1995, come Miglior film, Migliore regia a Robert Zemeckis, Miglior attore protagonista a Tom Hanks, Migliore sceneggiatura non originale a Eric Roth, Miglior montaggio a Arthur Schmidt e Migliori effetti speciali.