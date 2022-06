Formula One: il regista assicura che il nuovo film con Brad Pitt sarà entusiasmante come Top Gun: Maverick

Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, ha assicurato che Formula One, il suo nuovo film interpretato da Brad Pitt e prodotto da Lewis Hamilton, sarà entusiasmante quanto il titolo di recente uscita con Tom Cruise.

Pronti a scaldare i motori? L'obiettivo che Joseph Kosinki ha per il suo Formula One è quello di utilizzare soltanto effetti speciali costruiti artigianalmente nel profilmico, un po' come è accaduto in Top Gun: Maverick. Il regista ha spiegato nel corso di un'intervista con The Wrap il modo in cui darà vita al suo nuovo film interpretato da Brad Pitt e prodotto da Lewis Hamilton: "Assistere alle reazioni del pubblico di fronte a Top Gun: Maverick ci ha fatto capire quanto il nostro approccio sia stato grandioso".

Kosinski ha proseguito: "È quasi buffo per me vedere persone così innamorate della vera fotografia. I più giovani non ne hanno vista molta. Sono così abituati alla CGI immagini generate al computer come strumento dei grandi film che quando si riprende qualcosa dal vero, sembra innovativo. Questo è esattamente l'approccio per Formula One... Riprendere le vere gare e le vere auto e, in un certo senso, catturarle. Sarà una sfida enorme ma entusiasmante per me".

Il film vedrà Pitt nei panni di un pilota che torna dalla pensione per fare da mentore a un promettente debuttante. Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Jerry Bruckheimer, autore di Top Gun, sta producendo insieme a Plan B.

Sebbene esista una lunga lista di film sulle auto da corsa, l'interesse degli Stati Uniti per questo sport è stato stimolato dal successo della serie di Netflix Formula 1: Drive to Survive, uno sguardo intimo alle battaglie tra piloti e dirigenti dentro e fuori la pista.

Apple ha vinto una battaglia per i diritti di Formula One e si è impegnata a distribuire il titolo al cinema prima di metterlo sul suo servizio di streaming.

Nel frattempo, Top Gun: Maverick è in procinto di diventare il film di maggior incasso della carriera di Tom Cruise, con un incasso che ha superato gli 800 milioni di dollari in tutto il mondo dalla sua uscita alla fine del mese scorso.