Formula 1: Drive to Survive 3, su Netflix in streaming da oggi

A marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Formula 1: Drive to Survive 3, la nuova stagione della docuserie originale che racconta i retroscena, i segreti e le tensioni del mondo della F1.

La docuserie sulle macchine ad alta velocità più amate dal pubblico torna per la gioia dei fan a indagare il Grand Prix, ma stavolta il protagonista - ahinoi - è il Covid, che ha ovviametne segnato il racconto della stagione 2020, limitando la possibilità di movimento delle telecamere della serie, soprattutto nei momenti più privati. Tra le anticipazioni arrivate dei nuovi episodi sappiamo che il primo episodio sarà dedicato a Daniel Ricciardo e il caso del Gran Premio d'Australia, la gara di apertura del campionato che doveva fronteggiare per prima l'emergenza pandemica.

In alcuni episodi vedremo la Ferrari, soprattutto la gara di Monza e il suo rapporto difficile con Vettel a seguito dell'ingresso in squadra di Carlos Sainz; spazio anche alla Mercedes e il Gran Premio di Russia ma soprattutto al grosso incidente del Bahrain, in cui la Haas di Romain Grosjean è andata in testa coda e ha sbattuto clamorosamente verso le protezioni. Formula 1: Drive to Survive 3 è solo una delle tante novità in è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.