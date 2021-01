For Life: la storia vera che ha ispirato la serie tv

For Life è una serie tv basata sulla vita di Isaac Wright Jr, avvocato del New Jersey imprigionato per un crimine che non aveva commesso.

For Life è una serie televisiva vagamente basata sulla vera storia di Isaac Wright Jr: avvocato del New Jersey imprigionato per un crimine che non aveva commesso. Durante la detenzione studiò per diventare avvocato e contribuì a ribaltare le condanne ingiuste di venti persone recluse con lui, prima di riuscire a dimostrare la propria innocenza.

For life: Nicholas Pinnock in una scena

Wright, nato il 23 gennaio 1962 a Moncks Corner, nella Carolina del Sud, da Isaac Wright Sr. e Sandra B. Wright, fu condannato ingiustamente all'ergastolo nel 1991 in base alle leggi sulla droga vigenti all'epoca nello stato del New Jersey.

Durante la detenzione lavorò come assistente legale, ribaltò le condanne di venti dei suoi compagni di reclusione prima di dimostrare finalmente la propria innocenza. Dopo essere stato rilasciato dalla prigione si laureò presso la Thomas Edison State University di Trenton e, infine, alla facoltà di giurisprudenza presso la St. Thomas University School of Law di Miami.

For life: una foto di scena

Dopo un'indagine di nove anni sul suo personaggio, il comitato degli avvocati dello Stato del New Jersey ha approvato la sua domanda. Prima del suo arresto Wright Jr. aveva lavorato come produttore per le Cover Girls, un gruppo degli anni '80 nel quale cantava anche sua moglie, Sunshine Wright.

Nicholas Pinnock, l'interprete del personaggio ispirato a Wright in For Life, ha dichiarato durante un'intervista: "Era così concentrato sul suo unico obiettivo, ovvero uscire di prigione, che non aveva tempo per il dolore, non aveva tempo per la gioia, non aveva nemmeno tempo per la rabbia".