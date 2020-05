David Robert Mitchell regista del film Heroes & Villains

David Robert Mitchell sarà il regista di Heroes & Villains, il nuovo film prodotto per MGM e ambientato nel mondo dei supereroi.

Il filmmaker tornerà dietro la macchina da presa dopo aver portato nelle sale cinematografiche It Follows e Under the Silver Lake.

David Robert Mitchell si è occupato anche della sceneggiatura di Heroes & Villains, la cui trama attualmente è ancora avvolta dal mistero, ma viene descritto come un progetto che spazia tra generi diversi, attingendo ad atmosfere e narrazioni di vario tipo.

Il regista, secondo quanto riportano le fonti vicine alla produzione, vorrebbe iniziare presto la fase del casting per individuare i protagonisti perfetti.

Mitchell sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Chris Bender e Jake Weiner.

Il regista raggiungerà quindi quota cinque lungometraggi dopo Virgin, The Myth of the American Sleepover, It Follows e Under the Silver Lake.