Florence Pugh torna dietro ai fornelli per Cooking with Flo (FOTO)

Florence Pugh è tornato dietro ai fornelli per Cooking with Flo, un collage di video che la protagonista di Black Widow ha caricato nelle sue storie su Instagram.

Florence Pugh è tornata dietro ai fornelli per Cooking with Flo, collage di video che la protagonista di Black Widow ha caricato nelle sue storie su Instagram.

La febbre da Florence Pugh non è mai stata così alta e i suoi fan hanno celebrato con estrema gioia il ritorno dell'attrice dietro ai fornelli per Cooking with Flo, una serie di filmati caricati nelle storie del suo profilo Instagram in cui l'attrice mostra le sue eccellenti capacità culinarie.

Tra chi sottolinea l'abilità di Florence Pugh e chi considera questo format alla stregua di una vera e propria terapia, i fan dell'attrice sono andati in visibilio.

Poco tempo fa, Florence Pugh ha parlato del futuro di Yelena Belova con Comic Book. L'attrice ha raccontato: "Prima di tutto, ci tengo a dire che quando mi sono unita al progetto non c'era nemmeno una conversazione sul fatto che ci sarebbe stata una futura Yelena. Era solo un invito a partecipare e mettermi in gioco. E io ero così grata di essere stata invitata! Ovviamente, andando avanti, ho compreso di avere un'eredità importante da raccogliere. A me piacerebbe tantissimo seguire le orme di Scarlett Johansson. Come facciamo a rendere Yelena diversa da lei, come la facciamo emergere? Come la rendiamo potente? In futuro rifaremo questa conversazione. Io spero di poter rielaborare ulteriormente il personaggio interpretato da Scarlett".