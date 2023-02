Florence Pugh: "Timothée Chalamet è il Leonardo DiCaprio dei nostri tempi"

Florence Pugh, Timothée Chalamet e Zendaya sono sicuramente le stelle più brillanti del momento e questo autunno tutti e tre gli attori faranno parte del cast di Dune: Part Two. Durante un'intervista recente relativa al sequel, la Pugh ha paragonato a Leonardo DiCaprio il suo co-protagonista, un'affermazione importante ma più che condivisibile.

E questa non è affatto la prima volta che le due star vengono messe a confronto: sia Chalamet che DiCaprio hanno avuto un grande successo cinematografico sin dall'inizio della loro carriera e, a questo proposito, durante un'intervista di Vanity Fair, Florence ha affermato: "Timothée è il nostro Leo".

Se Chalamet è DiCaprio, questo significa che lei è la Kate Winslet delle nostra generazione? Anche in questo caso le similitudini sono molte, sia a livello personale che professionale e, parlando della futura pellicola, l'attrice ha spiegato: "Sarà fantastico fare Dune con attori come Timmy e Zendaya e Austin, per prima cosa sono persone straordinarie e in secondo luogo sono attori incredibili."

"Sono star a modo loro, non nel modo cliché che si usava una volta. Sono solo... sono persone brillanti e io sono abbastanza fortunata da poterli chiamare tutti miei amici, il che è super eccitante. Per me è una sensazione meravigliosa, poter lavorare con la giovane Hollywood del momento e poter mandar loro un messaggio quando voglio... è fantastico", ha concluso Florence Pugh.