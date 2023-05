Florence Pugh con la testa rasata sul red carpet del Met Gala 2023

Un nuovo look per Florence Pugh che ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2023 nella giornata di ieri con la testa rasata. Tutti gli occhi erano puntati sull'attrice mentre faceva il suo debutto all'evento che si è svolto a New York.

L'attrice, per l'evento, ha indossato un abito di Valentino in bianco e nero con un lunghissimo strascico. Il corpetto, come appare dalle foto che hanno invaso i social e come riportato da People, aveva una profonda scollatura con un fiocco nero. La parte del look di Florence Pugh che ha colpito fan e stampa presente all'evento, è il nuovo taglio di capelli sfoggiato insieme a un copricapo piumato.

Per la prima volta al Met Gala, la Pugh porta l'attenzione su di se ancora una volta con un look che sarà ricordato per un lungo periodo di tempo. Come accadde per il press tour di Don't Worry Darling nel 2022. I fan ricorderanno l'abito di Valentino monocromatico viola indossato al Festival del cinema di Venezia e quello trasparente con cui ha sfilato per la premiere del film.

Intanto, un calendario fitto di impegni per Florence Pugh. Dopo l'uscita di A Good Person nel mese di marzo in cui ha recitato guidata dall'ex fidanzato Zach Braff, sarà in Oppenheimere Dune: Part Two. L'attrice è inoltre pronta a riprendere il ruolo di Yelena Belova in Thunderbolts, della Marvel.