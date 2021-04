L'attrice Florence Pugh sarà la protagonista del film The Wonder, l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Emma Donoghue.

Florence Pugh sarà la protagonista di The Wonder, il nuovo film diretto da Sebastián Lelio che sarà tratto dal romanzo scritto da Emma Donoghue.

Le riprese del lungometraggio, ambientato nel 1859, inizieranno nel mese di agosto in Irlanda.

The Wonder è stato scritto da Alice Birch e racconta la storia di un'infermiera, Lib Wright (Florence Pugh), che viene chiamata in un piccolo villaggio per analizzare e osservare quella che alcune persone sostengono sia un'anomalia medica o un miracolo, una ragazza che è sopravvissuta senza cibo per mesi. I curiosi sono arrivati per vedere da vicino l'undicenne e un giornalista sta coprendo la notizia. Nel lungometraggio, diretto da Sebastián Lelio, si racconterà la storia di due sconosciuti che trasformano a vicenda le proprie vite, dando spazio a una storia d'amore contro il male.

Pugh ritornerà sul grande schermo con il film Black Widow e tra i suoi prossimi progetti ci saranno Don't Worry Darling, diretto da Olivia Wilde, e Good Person, con la regia del suo compagno Zach Braff. Florence, inoltre, sarà la star della serie Dolly, prodotta per Apple TV+.