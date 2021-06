Florence Pugh: "Mia madre si è sballata con Snoop Dogg a casa di Madonna"

Florence Pugh ha ricordato la festa organizzata da Madonna dopo gli Oscar 2020, a cui partecipò in compagnia dei suoi genitori, spiegando che in quell'occasione sua madre si è sballata con Snoop Dogg.

Oscar 2020: Florence Pugh sul red carpet

Questa settimana, Florence Pugh ha approfittato della sua ospitata al Jimmy Kimmel Live! per raccontare un simpatico aneddoto riguardante l'edizione 2020 degli Oscar, quella cioè che l'ha vista concorrere per il titolo di Miglior attrice non protagonista grazie alla sua performance in Piccole Donne. L'attrice britannica ha spiegato al conduttore del talk show di avere due genitori talmente festaioli da essere stata accompagnata da loro alle migliori feste durante la stagione dei premi.

"Erano un vero disastro, è stato come litigare con i bambini per tutta la settimana che siamo stati a Los Angeles", ha detto Pugh, aggiungendo: "Siamo andati a tutte le feste. Arrivavamo insieme ad una festa e poi loro si separavano e praticamente scommettevano tra loro su quante persone fantastiche avrebbero incontrato entro la fine della serata. Sono dei festaioli, escono e creano ricordi".

Pugh ha raccontato che suo padre ha un talento nel farsi amici famosi, tra cui Renée Zellweger e Noel Gallagher. Ma è stata sua madre a portare a casa il premio per la migliore storia da raccontare, dopo quanto accadutole alla festa post-Oscar organizzata da Madonna. "Dopo la cerimonia degli Oscar siamo andati alla festa di Madonna ed è stato semplicemente fantastico", ha detto Pugh, ricordando come suo padre continuasse a dare il suo numero di telefono alle star in modo che potesse incontrarle più avanti. "Ma mia madre è scomparsa per ore e stavo iniziando a preoccuparmi un po' per lei, quindi ero tipo, 'Okay, probabilmente dovrei andare a capire dove si trova la mamma'", ha continuato a raccontare l'attrice, aggiungendo: "Poi mia madre è arrivata improvvisamente strisciando e tenendosi aggrappata a ringhiere e porte. Le ho chiesto 'Mamma, stai bene? Cosa è successo' e lei mi ha detto 'Sì, sì, sono stata con Snoop Dogg'. Insomma, mia madre si è sballata con Snoop Dogg ed ho dovuto letteralmente prendere entrambi i miei genitori e andarmene. Era come, 'Andiamo ragazzi, andiamo a casa ora. Il divertimento è finito'".

Ricordiamo che Florence Pugh fa parte del cast di Black Widow, l'atteso film Marvel con Scarlett Johansson, in uscita il 7 luglio nei cinema italiani ed il 9 luglio su Disney+ con Premier Access