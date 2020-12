Florence Pugh protagonista del film The Maid

Florence Pugh sarà la protagonista di The Maid, film tratto dal romanzo scritto da Nita Prose che verrà pubblicato nel 2022 negli Stati Uniti.

Il progetto sarà prodotto da Josh McLaughlin e Chris Goldberg tramite le case di produzioni Wink Pictures e Winterlight Pictures.

L'attrice Florence Pugh, prossimamente star di Black Widow, sarà coinvolta anche come produttrice. La storia di The Maid è ambientata al Regency Grand Hotel, dove Molly la domestica lascia ogni stanza in modo perfetto e assolutamente ordinato, oltre a conoscere i segreti più scandalosi di ognuno degli ospiti. La storia affronterà un mistero da risolvere, descritto in stile Agatha Christie, seguendo Molly mentre scivola nel mondo oscuro legato al suo posto di lavoro, tra omicidi e discriminazioni.

Nita Prose, nome d'arte di Nita Pronovost, è la Vice Presidente e Direttrice Editoriale di Simon & Schuster Canada.

Florence, prossimamente, sarà protagonista anche di Don't Worry Darling, progetto prodotto per New Line e diretto da Olivia Wilde.