Florence Korea Film Fest 2023: l'attore Park Hae-il e il regista Kim Han-min protagonisti della masterclass

Al Florence Korea Film Fest 2023 salgono in cattedra i protagonisti del cinema coreano: oggi sabato 1° aprile alle 11 al cinema La Compagnia è il momento della masterclass con l'attore Park Hae-il e il regista Kim Han-min. Alle 20 in sala il film Decision to Leave, ultimo lavoro di Park Chan-Wook premiato a Cannes, dove torna in primo piano Park Hae-il.

Park Hae-il, protagonista di Hansan: Rising Dragon di Kim Han-min, che ha aperto il festival - ripercorrerà le tappe della sua oltre che ventennale carriera, ricordando i suoi ruoli più significativi e gli incontri con gli autori che lo hanno diretto e con i colleghi che lo hanno affiancato. Kim Han-min analizzerà l'industria del cinema coreano dal punto di vista di un regista che ha realizzato alcuni dei film con il maggior numero di spettatori mai registrato, partendo dal suo esordio nel 2007 con il thriller "Paradise Murdered" che aveva come protagonista proprio Park Hae-il. A dialogare con gli ospiti la critica cinematografica Caterina Liverani, che ha curato il catalogo della 21esima edizione del Festival.

Alle 20 in sala, la proiezione di Decision to leave, ultimo lavoro di Park Chan-Wook, Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Il film racconta la storia del caso di un cadavere di un uomo precipitato da una montagna, che viene affidato al detective Hae-Jun. La vedova del defunto, Seo-rae, è un'affascinante donna cinese che, malgrado sia in cima alla lista dei sospettati, fa breccia nel cuore dell'integerrimo detective. Con il procedere dell'indagine Hae-Jun si trova a pedinare notte e giorno Seo-rae scoprendosi sempre più fatalmente attratto.

Il programma della giornata inizia già alle 15.30 con le proiezioni per la sezione Orizzonti Coreani. Si parte con "Walk Up" di Hong Sang-soo, storia biografica di cinema del rapporto con la figlia di Byung-soo, regista di successo di mezza età, e alle 17.30 con "The Roundup" di Lee Sang-yong, thriller poliziesco sul lavoro dell'unità per i crimini gravi della polizia di Geumcheon. Alle 16 invece, nella sala piccola del cinema La Compagnia, l'appuntamento con il secondo blocco dei cortometraggi per la sezione Corto, corti! In programma: I'M HERE di Jeong Eun-uk; TO MY UNNIE di Kim Sin ho-san; THE HOUSE OF LOSS di Jeon Jin-kyu; FOLLOWER di Hong Uni; THE CORNER di Song Hee-sook e infine FAMILY TOAST di Kim Jun-hyung. Conclude la serata alle 22.30 il film indipendente "New Normal" di Jung Bum-shik, horror-drama che si snoda lungo le vite di sei persone apparentemente molto lontane tra loro, che si intersecano in maniera inquietante e inaspettata.

Eventi collaterali

Tra gli eventi speciali di questa edizione spazio ai libri con la presentazione del saggio "Squid Game. Analisi della struttura drammaturgica della serie" scritto da Giuseppina De Nicola, coreanista e antropologa; Giorgio Glaviano, sceneggiatore per il cinema e la tv e Giovanna Volpi, sceneggiatrice e regista indipendente (lunedì 3 aprile ore 18 al cinema La Compagnia, Saletta Mymovies). Spazio all'arte con la mostra "Manhwa e Webtoon. Il Fumetto del Futuro", realizzata in collaborazione con il Busan IT Industry Promotion Agency e allestita al cinema La Compagnia (ingresso gratuito). L'esposizione mette a confronto l'opera cinematografica e la trasposizione in webtoon. E alla cucina tipica coreana: al cinema La Compagnia si potrà partecipare all'aperitivo "Hansik & Cinema" realizzato in collaborazione con il Ristorante Coreano Gangnam (30-31 marzo, 1-4-6 aprile, dalle ore 19).