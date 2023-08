Flora and Son: il trailer del nuovo film di John Carney in arrivo su Apple TV+

Il 29 settembre arriverà su Apple TV+ il nuovo film Flora and Son, diretto da John Carney, e il trailer svela qualche anticipazione sulla trama e sui protagonisti.

Nel video si vede infatti una madre in difficoltà che non riesce a tenere sotto controllo il figlio adolescente, decidendo così di provare a farlo appassionare alla musica. Il suo tentativo di convincerlo a imparare la chitarra, tuttavia, avrà delle conseguenze inaspettate anche grazie a un insegnante incontrato online.

Il film Flora and Son, scritto e diretto da John Carney, ha già conquistato il pubblico del Sundance 2023.

La protagonista Flora (Eve Hewson) è una mamma single che non sa cosa fare con il figlio adolescente e ribelle Max (Orén Kinlan). Incoraggiata dalla polizia a trovare a Max un hobby, Flora cerca di tenerlo occupato regalandogli una chitarra acustica scassata. Con l'aiuto di un musicista di Los Angeles un po' sbandato (Joseph Gordon-Levitt), Flora e Max scoprono il potere trasformativo della musica.

Il lungometraggio esplora il legame tra una madre e un figlio in un viaggio verso una nuova armonia.

Nel team della produzione ci sono anche Anthony Bregman, Peter Cron, Rebecca O'Flanagan e Robert Walpole. Cathleen Dare, Milan Popelka e Alison Cohen sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora prodotta da Gary Clark (Sing Street) sarà in vendita grazie a Lakeshore Records dal 15 settembre. Il primo singolo sarà High Life, interpretato da Hewson e Kinlan.

La tracklist è la seguente:

Guitar Repair - Gary Clark

I Hope That I Don't Fall in Love with You - JosephGordon-Levitt

Abra Da Cabra - Gary Clark

I Get Along Without You - Joseph Gordon-Levitt

Dublin07 - Eve Hewson, Oren Kinlan

Juanita - Eve Hewson

Shopping Mall - Gary Clark

Welcome to L.A. - Joseph Gordon-Levitt

I'll Be The One - Adam Hunter

Crumlin to L.A. - Jack Reynor, Gary Clark

Meet In The Middle - Joseph Gordon-Levitt, Eve Hewson

Rooftop - Gary Clark

Court - Gary Clark

Montage - Gary Clark, John Carney

Flora Watches Max - Gary Clark

High Life - Eve Hewson, Oren Kinlan

Talking To You - Joseph Gordon-Levitt