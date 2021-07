Flee: il trailer del film animato prodotto da Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau

Il documentario animato Flee, presentato al Sundance 2021, ha ora un trailer che regala le prime sequenze del progetto che racconta fatti realmente accaduti e può contare sul sostegno di Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau.

Nel video si assiste infatti al racconto di una storia personale alternando presente e passato, animazione e immagini di archivio, seguendo quanto accaduto a un ragazzino in fuga dall'Afghanistan.

Il film Flee diretto da Jonas Poher Rasmussen porta sugli schermi la storia di Amin Nawabi mentre affronta un segreto doloroso che ha mantenuto per 20 anni e che minaccia di causare problemi alla vita che si è costruito per se stesso e per il suo futuro marito. Il racconto viene compiuto prevalentemente usando l'animazione, svelando per la prima volta la storia di un viaggio straordinario come ragazzino rifugiato dall'Afghanistan.

Nel team di produttori ci sono Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau che, nella versione inglese, sono inoltre le voci di Amin e Rasmussen.

Il lungometraggio non ha ancora una data di uscita, ma Neon punta a una distribuzione autunnale in vista della stagione dei premi.