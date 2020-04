Fleabag, la versione teatrale è in streaming per raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus

Fleabag il monologo teatrale di Phoebe Waller-Bridge è disponibile in streaming per raccogliere fondi destinati agli Enti in lotta contro il Coronavirus.

Fleabag, il monologo teatrale di Phoebe Waller-Bridge rappresentato per la prima volta ad Edimburgo nel 2013, arriva in streaming, per un tempo limitato con lo scopo di raccogliere soldi da destinare all'emergenza Coronavirus.

Il monologo teatrale è disponibile sul portale streaming Soho Theatre On Demand. Accedervi è semplice, è sufficiente registrarsi, vi sarà chiesto l'importo che si vuole donare - da 4 a 250 sterline. La somma donata stabilisce anche il periodo di tempo in cui lo show sarà disponibile per il vostro account. Per gli Stati Uniti la versione di Fleabag è disponibile in streaming su Prime Video pagando cinque dollari per un periodo di 48 ore dal 10 aprile.

I soldi raccolti andranno ad enti come il National Emergencies Trust, l'NHS Charities Together e Acting for Others. L'attrice ha creato anche la Fleabag Support Fund che erogherà prestiti per i professionisti del settore teatrale inglese che si trovano in difficoltà per l'emergenza Coronavirus.

L'adattamento televisivo della commedia ha dato vita all'omonimo pluripremiato show televisivo prodotto da BBC Three ed Amazon Studios.