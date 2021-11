Flavia Vento: Tom Cruise si innamora di lei ma era una truffa, ecco cosa è successo

Per mesi Flavia Vento ha creduto di chattare con Tom Cruise ma era una truffa: la showgirl, convinta che l'attore si fosse innamorato di lei, ha fiutato l'imbroglio quando il fake dell'attore americano le ha chiesto i soldi per incontrarlo.

La passione di Flavia Vento per Tom Cruise è nota: è dal 2012 che la showgirl 'insegue' l'attore americano sui social, e in quel periodo l'ex gieffina (anche se all'interno del reality è rimasta solo 24 ore) iniziò a mandare una serie di messaggi in inglese a Cruise che diventarono virali sul social. Lo scorso mese di settembre Flavia Vento si è iscritta anche a Scientology, credendo fosse un passo fondamentale per avvicinarsi alla sua amata star internazionale.

Flavia Vento cinque mesi fa ha coronato il suo sogno e ha iniziato a chattare con Tom Cruise, senza capire che dall'altra parte dello schermo c'era qualcuno che, vista la sua 'cotta' per l'attore, aveva messo in piedi un piano per truffarla. È stata la stessa showgirl ha denunciare il fatto sui social "Mi hai illusa, mi mandavi canzoni d'amore e io ci sono cascata come una scema", ha scritto Flavia rivolgendosi al suo truffatore.

In questi mesi oltre a chattare il finto Tom Cruise ha inviato a Flavia anche canzoni d'amore "Ecco, dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato (sic) un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole".

Alla fine, dopo il corteggiamento, scatta la trappola: a Flavia sono stati chiesti soldi per incontrare finalmente Tom Cruise. I due si sarebbero dovuti vedere sul set di Mission: Impossible 8, nell'ambito di un Meet & Greet, come si legge nello screenshot pubblicato su Instagram dalla Vento. Prima però, la donna avrebbe dovuto sborsare dei soldi iscrivendosi ad una piattaforma per avere il pass per la star statunitense. Fortunatamente qualcuno avrà allertato Flavia, che in questo modo è riuscita a smascherare il truffatore.