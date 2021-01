Flatliners - Linea mortale: i protagonisti si sono divertiti a girare le scene spaventose

I protagonisti di Flatliners - Linea mortale, Elliot Page, James Norton e Kiersey Clemons, durante un'intervista hanno parlato estensivamente di quanto si sono divertiti girando le sequenze più spaventose della pellicola.

Flatliners - Linea mortale: Ellen Page e il regista Niels Arden Oplev sul set del film

A proposito delle scene in questione Elliot ha dichiarato: "Speri che gli spettatori si spaventino durante questo tipo di scene, io mi sono divertita un mondo girandole. Non avevo mai girato scene 'horror' per un film ed è stato veramente magnifico per me. Mi sono chiesta: 'Come si fa a creare uno stato d'ansia così profondo?'. Secondo me è stato un fantastico esercizio."

"Ci siamo immediatamente trovati in una situazione molto diversa rispetto al resto delle riprese: eravamo improvvisamente da soli, su una barca di notte costretti a girare quelle scene spaventose mentre, almeno fino a quel momento, l'esperienza era stata molto più leggera e profondamente diversa." Ha aggiunto Norton.

Flatliners - Linea mortale: Ellen Page in una scena del film

Su Rotten Tomatoes Flatliners - Linea mortale ha un punteggio di approvazione del 4% sulla base di 76 recensioni e una valutazione media di 3,53 / 10. Il consenso critico del sito recita: "La pellicola, pur essendo un ottimo film dell'orrore, non riesce a migliorare la versione originale".