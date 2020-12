Flashpoint, Zack Snyder: "Jeffrey Dean Morgan sarebbe perfetto come versione alternativa di Batman"

Zack Snyder ha rivelato che considera Jeffrey Dean Morgan perfetto per interpretare una versione di Batman in un possibile adattamento cinematografico della storia di Flashpoint. L'attore è apparso nella parte di Thomas Wayne nel film Batman v Superman: Dawn of Justice, situazione che ha spinto molti fan dei progetti ambientati nell'universo della DC a chiedersi se in futuro ci sia la possibilità di un suo ritorno.

Zack Snyder, che aveva scelto Jeffrey Dean Morgan per il ruolo, ha parlato in un'intervista rilasciata a The Film Junkee di questa possibilità spiegando che il casting non era stato effettuato pensando a una possibile apparizione futura in un adattamento della storia di Flashpoint. Il regista ha sottolineato: "Amo Jeffrey. L'ho scelto perché amavo l'idea che Thomas Wayne fosse un po' un duro, non una preda facile. Amo inoltre il fatto che la sua dualità sia il motivo per cui hanno sparato alla coppia, ovvero che non ha consegnato subito il suo portafoglio. Ha provato un po' a reagire, e penso sia una cosa che ha un po' tormentato Bruce in vari modi".

Snyder ha poi aggiunto che l'attore, attualmente nel cast di The Walking Dead nella parte di Negan, sarebbe perfetto per una versione alternativa di Batman: "Chiaramente potrebbe interpretare il ruolo, non sarebbe un problema. Non penso che lo faranno, ma potrebbe essere davvero fantastico".

Nel film The Flash con star Ezra Miller, che si ispira proprio a Flashpoint, appariranno già i Batman interpretati da Ben Affleck e Michael Keaton. Per ora la produzione non ha però rivelato importanti anticipazioni riguardanti il modo in cui Bruce Wayne apparirà in scena nel lungometraggio.