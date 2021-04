Flashback: Dylan O'Brien nel trailer del film

Flashback è il nuovo film con protagonista Dylan O'Brien in arrivo nei cinema americani il 4 giugno e il trailer regala le prime sequenze tratte dal progetto.

Nel video si vede il giovane iniziare a indagare su quanto accaduto a una sua vecchia compagna del liceo il cui volto inizia misteriosamente ad apparire nella sua mente, obbligandolo a cercare di capire quanto successo molti anni prima.

Il film Flashback è stato scritto e diretto da Christopher MacBride.

L'attore Dylan O'Brien interpreta sullo schermo il ruolo di Frederick Fitzell, un giovane dalla vita normale fino a quando inizia a ricordare Cindy (Maika Monroe), una sua ex compagna di classe che era scomparsa durante gli anni del liceo. Dopo essere ritornato in contatto con i suoi vecchi amici per parlare delle sue terrificanti visioni, i ragazzi scoprono nuovamente Mercury, una misteriosa sostanza che assumevano in passato e che potrebbe aiutarli a ricordare quanto accaduto a Cindy.

Nel cast ci sono anche Hannah Gross ed Emory Cohen. MacBride aveva spiegato che Flashback non rientra in nessun genere cinematografico preciso essendo un mix di thriller, horror e dramma personale.