Fixed, il cast del film +18 di Genndy Tartakovsky rivela: "Avremmo dato fuoco a Hollywood se lo cancellavano"

Dopo essere stato accantonato da Warner Bros, "Fixed" di Genndy Tartakovsky trova nuova vita su Netflix. Gli attori Adam Devine, Beck Bennett e River Gallo raccontano con ironia la frustrazione per la quasi cancellazione e svelano i retroscena dei loro personaggi canini.

Non tutte le storie a lieto fine nascono sul set, a volte si scrivono negli uffici delle major, tra decisioni drastiche e salvataggi in extremis: è il caso di "Fixed", commedia animata R-rated firmata Genndy Tartakovsky, che dopo un quasi oblio imposto da Warner Bros è stata recuperata da Netflix, pronta ora a debuttare in streaming.

Fixed: dal "quasi oblio" al debutto su Netflix

Nel 2024 il destino di "Fixed" sembrava segnato: Warner Bros aveva deciso di "metterlo in un cassetto", privando il pubblico dell'ultima creatura di Genndy Tartakovsky, mente dietro successi d'animazione dallo stile inconfondibile.

La trama, irriverente e politicamente scorretta, segue l'ultima notte di un cane prima della sterilizzazione, tra avventure sfrontate e incontri improbabili. Proprio questa vena spudorata aveva reso il progetto rischioso, fino all'arrivo di Netflix, che ne ha garantito la distribuzione.

Intervistati da ComicBook.com, i protagonisti Adam Devine, Beck Bennett e River Gallo hanno ricordato la paura di non veder mai il film realizzato, reagendo con un umorismo tagliente. "Avrei dato fuoco a Hollywood" ha scherzato Devine, spiegando che, in alternativa, si sarebbe ritirato in Nebraska per fare l'agente immobiliare. Bennett ha rincarato: "Avrei smesso di recitare e di fare doppiaggio, davanti e dietro la telecamera", mentre Gallo ha promesso che avrebbe "protestato per strada".

Cani sopra le righe e doppiatori fuori schema

In "Fixed", Devine presta la voce a Bull, cane protagonista deciso a sfruttare ogni istante prima dell'operazione. Bennett interpreta Sterling, vanitoso cane da esposizione e antagonista della vicenda, mentre Gallo è Frankie, Doberman che gestisce un locale notturno per cani, tappa fondamentale delle disavventure di Bull e compagni.

Un ritratto di Genndy Tartakovsky

Alla domanda se avessero tratto ispirazione dai propri animali domestici, le risposte sono state tanto sincere quanto esilaranti. Gallo ha chiarito: "Il mio cane è un bichon bianco, morbido come un principe. Nulla a che vedere con una madame Doberman: ho solo canalizzato il mio lato sensuale e oscuro".

Bennett ha ammesso di aver studiato i borzoi per il ruolo, trovandoli "cani dall'aspetto alieno, inquietanti, non certo da coccole".

Devine, invece, ha puntato sull'osservazione di un Weimaraner del vicinato, concentrandosi su un dettaglio anatomico piuttosto... memorabile: "Penso che Bull sia un Weimaraner, giusto, Netflix? Non ho mai avuto un Weimaraner, ma il cane del mio vicino ha delle grosse e flosce natiche, e quindi ho cercato di imitarlo".

"Fixed" sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 13 agosto, promettendo una commedia irriverente che non risparmia colpi di scena né battute sopra le righe, nel pieno stile di un autore che non teme di spingersi oltre i confini del politically correct.