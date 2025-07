Fixed, rilasciato il primo trailer del nuovo film VM18 del creatore di Samurai Jack, Genndy Tartakovsky

Il creatore di Samurai Jack e Primal, Genndy Tartakovsky, torna con un progetto fuori dagli schemi: Fixed, una commedia animata vietata ai minori, salvata da Netflix dopo essere stata rifiutata da Warner Bros. Protagonista un cane che scopre di dover essere sterilizzato entro 24 ore. E sì, sarà un film molto... audace.

Fixed: il film che nessuno voleva... tranne Netflix

Il mondo dell'animazione non è sempre gentile con i progetti fuori norma. Eppure, Genndy Tartakovsky, celebre mente dietro a Samurai Jack, Dexter's Laboratory e Primal, non ha mai avuto paura di rompere le regole. Il suo nuovo film, Fixed, è l'ennesima dimostrazione di quanto il genio creativo possa sopravvivere anche agli scaffali polverosi degli studi. Dopo essere stato accantonato da Warner Bros., che lo considerava troppo rischioso per via della sua natura "2D, vietata ai minori, originale... tutte quelle cose che oggi nessuno vuole nell'industria", come ha spiegato lo stesso regista, il film ha trovato casa su Netflix, pronta a trasmetterlo dal 13 agosto.

Fixed è una commedia animata che ha il coraggio di parlare, anzi abbaiare, fuori dal coro: protagonista è Bull, un cane "medio, buono sotto ogni aspetto", che scopre di dover essere castrato la mattina seguente. "Quando realizza la gravità di questo evento che gli cambierà la vita, Bull capisce di aver bisogno di una ultima, grande avventura con la sua banda di migliori amici... sono le ultime 24 ore con le sue palle! Cosa potrebbe mai andare storto?", recita la sinossi ufficiale. Un'idea che sa di nonsense sfrenato, ma anche di irresistibile anarchia narrativa.

Nonostante il tono goliardico e l'estetica volutamente rozza, Tartakovsky crede profondamente in Fixed. "Penso che sia una grande opportunità. Netflix è il più grande in termini di contenuti e pubblico. Per un film così piccolo, finire sul palcoscenico più grande è fantastico. Potrebbe diventare un film da macchinetta del caffè", ha dichiarato. Il regista spera che il successo del film possa aprire la strada a nuove produzioni animate vietate ai minori, genere bistrattato ma ancora pieno di possibilità inesplorate.

Nel frattempo, Tartakovsky continua a lavorare anche su altri fronti: la terza stagione di Primal è in arrivo nel 2026, promettendo una nuova struttura antologica e lasciando intravedere nuove storie da scoprire. Ma per adesso, tutta l'attenzione è rivolta a Bull, il cane più disperatamente vivo mai disegnato. E chissà, forse ci farà riflettere anche su qualcosa di più profondo, sotto tutto quell'abbaiare.