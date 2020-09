Five Eyes: Jason Statham e Guy Ritchie di nuovo insieme nello spy thriller

Guy Ritchie tornerà a dirigere Jason Statham in Five Eyes, uno spy thriller pronto a raccontare i retroscena di un commercio di armi internazionale. Le riprese del film avranno inizio nel mese di ottobre.

Quello tra Jason Statham e Guy Ritchie rappresenta uno dei sodalizi che, come direbbe qualcuno, non finiscono, fanno semplicemente dei giri immensi e poi ritornano. Poco più che vent'anni fa, è stato proprio il regista britannico a convincere Statham ad esordire sul grande schermo nel suo film Lock & Stock - pazzi scatenati. Nei cinque anni successivi, poi, l'esperienza si è ripetuta in due occasioni, prima per Snatch - Lo strappo e poi per Revolver. Lo scorso anno, Statham e Ritchie hanno inoltre collaborato per Cash Truck, remake del film francese Le Convoyeur, un thriller che gira intorno al tema della vendetta.

Adesso, Jason Statham e Guy Ritchie si sono riavvicinati per lavorare ad un nuovo progetto, Five Eyes, uno spy movie per Miramax. Nel film, Statham interpreterà un agente reclutato dall'intelligence globale Five Eyes per rintracciare e bloccare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l'ordine mondiale. In coppia con un esperto della CIA high-tech, parte per una missione in giro per il mondo per infiltrarsi in un commercio di armi miliardario.

STXfilms si occuperà di distribuire il film negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda, e si occuperà anche di vendere i diritti del film agli acquirenti internazionali al prossimo Toronto Film Festival, che avrà inizio il 10 settembre. STXfilms ha gestito anche i diritti di The Gentlemen di Ritchie, che ha incassato 115 milioni di dollari al box office mondiale.

Ricordiamo che, nel corso degli anni, Statham ha preso parte a diversi film molto conosciuti, come la trilogia de I mercenari - The Expendables e la saga di Fast and Furious (dal sesto capitolo fino allo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw). Per quanto riguarda Guy Ritchie, invece, il 2019 lo ha visto alla regia sia di The Gentleman che del live action di Aladdin.