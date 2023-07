First Strike stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del film con Jackie Chan

Stasera 8 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda First Strike: cast, curiosità e trama del film con Jackie Chan.

Stasera 8 luglio, in prima serata alle 21:05, Canale 20 Mediaset trasmette First Strike, un film del 1996 diretto da Stanley Tong. La sceneggiatura è stata scritta da Greg Mellott, J. Peter Robinson è l'autore della colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

First Strike: Trama

Jackie, agente di polizia di Hong Kong, viene incaricato dalla Cia e da un'organizzazione spionistica russa di ritrovare una testata nucleare trafugata in Ucraina. Il poliziotto si trova così a seguire le tracce di un agente della Cia corrotto, che però riuscirà ad incastrarlo accusandolo di omicidio.

First Strike: Curiosità

First Strike è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche di Hong Kong il 10 Febbraio 1996. Le riprese del film si sono svolte in Australia, Cina, Russia e Ucraina.

First Strike è il quarto film di 'Police Story' con Jackie Chan e Bill Tung e l'ultima collaborazione tra i due.

First Strike: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

First Strike è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 57% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10

First Strike: Interpreti e personaggi