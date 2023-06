Firewall Accesso negato stasera su Iris: cast, trama e curiosità del thriller con Harrison Ford

I numerosi amanti dei thriller stasera, 29 giugno 2023, potranno vedere su Iris, canale 22 del digitale terrestre, il film Firewall Accesso negato diretto da Richard Loncraine con Harrison Ford. La sceneggiatura è di Joe Forte. La colonna sonora è stata composta da Alexandre Desplat. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Virginia Madsen in Firewall Accesso negato

Firewall Accesso negato: Trama

Jack Stanfield, specialista di sistemi di sicurezza informatici per le banche, lavora per la Landrock Pacific Bank di Seattle. E' un funzionario di alto livello che gli permette uno stile di vita confortevole con la moglie Beth. Bill Cox sta studiando Jack e la sua famiglia da un anno per costringerlo, sotto la minaccia di fare del male ai suoi cari, a derubare la propria banca per conto suo.

Harrison Ford, Carly Schroeder, Jimmy Bennett e Virginia Madsen in Firewall Accesso negato

Firewall Accesso negato: Curiosità

Firewall Accesso negato è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 28 Aprile 2006 distribuito da Warner Bros. Il film è stato in produzione per il periodo 6 Febbraio 2005 - 3 Maggio 2005. Le riprese si sono svolte dal 21 Febbraio 2005 al 09 Giugno 2005 in Canada e Stati Uniti.

Il regista originariamente considerato per dirigere il film era Brett Ratner, ma alla fine fu scelto Richard Loncraine.

Il film è stato girato principalmente a Vancouver e in Canada. Alcune scene sono state anche girate a Seattle e negli Stati Uniti.

Il budget del film è stato di circa 45 milioni di dollari, e ha incassato oltre 82 milioni di dollari al botteghino.

Il titolo originale "Firewall" fa riferimento a un termine informatico che indica un sistema di sicurezza per proteggere una rete da accessi non autorizzati.

Paul Bettany in Firewall Accesso negato

Firewall Accesso negato: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Firewall Accesso negato.

Firewall Accesso negato è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 18% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 45 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10

Harrison Ford in una scena di Firewall Accesso negato

Firewall Accesso negato: Interpreti e personaggi