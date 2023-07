Fire with Fire stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del film con Bruce Willis

Stasera 18 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda Fire with Fire: trama, curiosità e cast del film con Bruce Willis.

Stasera 18 luglio 2023, in prima serata alle 21:05, Canale 20 Mediaset trasmette Fire with Fire, un film di produzione statunitense. La regia è di David Barrett. Tom O'Connor e Lowell Cauffiel hanno scritto la sceneggiatura, la colonna sonora è stata composta da Xavier Berthelot. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Fire with Fire: Josh Duhamel in una scena del film d'azione nei panni del pompiere Jeremy Coleman

Fire with Fire: Trama

Il vigile del fuoco Jeremy Coleman e i suoi due migliori amici e colleghi Craig e Adam hanno appena finito il turno a Long Beach e decidono di bere qualcosa insieme. Jeremy si ferma in un piccolo spaccio poco lontano ma, mentre è nel locale, il capo di una gang della zona, Neil Hagan, entra con uno dei suoi uomini, Boyd e uccide il proprietario del locale. Jeremy riesce a scappare e va alla polizia; Hagan viene arrestato e accusato di omicidio.

Fire with Fire: Josh Duhamel insieme a Rosario Dawson in una scena del film

Durante il riconoscimento, Hagan dimostra di conoscere a memoria tutti i dati personali di Jeremy: considerandola una minaccia personale, Jeremy accetta di essere inserito in un programma di protezione testimoni. La sua identità viene cancellata e Jeremy viene trasferito a New Orleans. Alcuni mesi dopo, Jeremy instaura una relazione sentimentale con Talia Durham, uno sceriffo federale assegnato al programma di protezione. Solo pochi giorni prima di testimoniare contro Hagan, una gang criminale attacca Jeremy e Talia.

Fire with Fire: Bruce Willis in una sequenza del film

Fire with Fire: Curiosità

Fire with Fire è stato distribuito da Eagle Pictures in Italia nelle sale il 9 maggio 2013. In America del Nord direttamente in DVD-Video e Blu-ray Disc il 6 novembre 2012,

Le riprese del film si sono svolte a New Orleans, in Louisiana

Il titolo originale del film era Playing the Field, ma è stato successivamente cambiato in Fire with Fireper rendere l'idea di vendetta e azione più evidente.

Inizialmente, il ruolo del protagonista doveva essere interpretato da Channing Tatum, ma è stato poi sostituito da Josh Duhamel.

Fire with Fire: Josh Duhamel in una scena con Eric Winter

Fire with Fire: Trailer e Recensione.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di Fire with Fire

Fire with Fire: Interpreti e personaggi