Il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è a un prezzo stracciato su Amazon

Il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è attualmente in super offerta su Amazon. Trasformate i vostri televisori sfruttando la tecnologia di questo apparecchio per avere il formato visivo migliore di sempre. Partendo dalla versione 4K, disponibile a 34.99€ scontata del 50%, potete accedere a sconti dedicati anche agli altri apparecchi, con il Lite a 27.99€ invece di 34.99€, lo Stick (base) a 29.99€ invece di 44.99€, il 4K Max a 42.99€ invece di 74.99€ e il Fire TV Cube (di terza generazione) a 129.99€ invece di 159.99€.

Il Fire TV Stick 4K è l'apparecchio perfetto per godersi film e serie tv in streaming, al meglio, in casa propria. Il fatto che supporti i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, e la possibilità di accedere ai contenuti più recenti in circolazione con il formato 4K con Dolby Vision, HDR10, HLG e HDR10+, rendono questo apparecchio qualcosa di fondamentale per gli amanti dell'intrattenimento (non dubitiamo che la resa di film come Avatar: La via dell'acqua sarà del tutto differente).

Oltre alle capacità tecniche, il Fire TV Stick (come anche le sue altre versioni) è dotato dei comandi vocali con Alexa. Questo in funzione di una navigazione più comoda, intuitiva e immediata, quando si vogliono scegliere i contenuti da guardare. In aggiunta sono disponibili anche i tasti dedicati ai servizi di streaming principali sul mercato (Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music). Vi ricordiamo che anche le altre versioni sono in offerta su Amazon.

Il Fire TV Stick Lite lo trovate a 27.99€ scontato del 20% dal prezzo base.

Il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa è disponibile a 29.99€, con uno sconto del 33%.

Il Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa è sul sito a 42.99€ scontato del 43%.

Il Fire TV Cube, Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD è a 129.99€ scontato del 19%.