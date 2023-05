Sony: la Smart Google TV 65 pollici LED 4K UHD e HDR con Bravia Core è a un prezzo imperdibile su Amazon

La Smart Google TV 65 pollici LED 4K UHD e HDR con Bravia Core Sony è in super offerta su Amazon. Non si tratta di un televisore qualsiasi ma di uno schermo in grado di offrire colori e immagini mozzafiato, coronando l'esperienza visiva con un'attenzione sonora fuori dal comune. Adesso, e per un periodo di tempo limitato, è possibile comprarlo a 899.00 €, con uno sconto del 33% sul prezzo di partenza. Se interessati passate dal box qui sotto.

Più nel dettaglio, la Smart TV Sony in questione è caratterizzata da: algoritmi avanzati costruiti e congegnati per ridurre il rumore e incrementare i dettagli a disposizione, è alimentata dall'innovativo processore X1, è dotata dell'X-Balanced Speaker e del suono surround Dolby Atmos (con un suono chiaro e di alta qualità per un'esperienza audio coinvolgente), di un piedistallo premium a 2 modalità (che consente di scegliere tra un allestimento standard o stretto per mobili più piccoli), del settaggio automatico della modalità d'immagine per avere le impostazioni migliori con la tecnologia Motionflow per scene d'azione senza sfocature e l'assistente Google integrato pronto a facilitare ogni richiesta e movimento, ricevendo anche consigli personalizzati.

Harry Potter: Hogwarts Legacy è su Amazon con un'offerta irripetibile

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare uno schermo del genere, pronto a trasformare le vostre esperienze televisive (la resa di film come Spider-Man: Across the Spider-Verse e simili sarà del tutto differente), con la qualità migliore possibile. La Smart TV di Sony, infatti, offre una palette cromatica piuttosto ampia con una gamma migliorata di tonalità e livelli di saturazione naturali e realistici grazie al display Triluminos Pro. L'elevato contrasto e i dettagli precisi sono resi possibili dal processore X1. La tecnologia Ambient Optimization, inoltre, vi offrirà un'esperienza sempre perfetta, sia in ambienti molto illuminati che al buio, dato che questa televisione utilizza un sensore per rilevare la quantità di luce presente nella stanza e ottimizzare l'immagine nel miglior modo possibile. Cosa state aspettando?